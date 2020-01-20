В Украине создадут реестр учеников и учителей - Новосад [ Редактировать ]
В Украине создадут реестр учеников и учителей. Об этом заявила министр образования и науки Анна Новосад в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Я считаю, что принцип доступности начального образования в привязке к месту жительства себя оправдывает. Мы, безусловно, это будем делать и в дальнейшем. Закон, который недавно приняла Рада, узаконивает этот подход", - рассказала Новосад.
Также она заявила, что этот принцип будут дискредитировать из-за нехватки школ в крупных городах и отсутствия достоверных реестров учеников.
"На первые два тезиса Министерству образования повлиять реально сложно, потому что это не входит в компетенцию нашего ведомства. Мы можем повлиять на третье. Мы поняли, что, развивая систему сбора статистики, мы, наконец, должны подойти к созданию реестра учеников среднего образования. Также критически важно создать реестр учителей", - заявила Новосад.
В 2020 году Минобразования запустит систему сбора статистики и построит модуль по реестру учеников и учителей.
"Сейчас над этим начинаем работать, в первую очередь делаем техническое задание и ищем деньги", - рассказала министр.
Мы сообщали о том, что в школах Украины появится новая должность. Ранее мы писали о том, что с 2021 года Внешнее независимое оценивание по математике станет обязательным.
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