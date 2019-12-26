Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками откровенным фото, на котором предстала обнаженная. Соответствующий снимок артистка опубликовала в Instagram.

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"Предновогодний шпагат. Мерило моей русской бани. К искусству банного парения меня приучил мой папа в возрасте 13 лет. А на шпагат я села не сразу в своей жизни. Для этого потребовались годы ежедневного и многочасового труда. А сейчас этот мой шпагат будоражит очень многих..", - написала Волочкова.

Также балерина отметила, что для того, чтобы "шпагат был таким стройным" - необходимо свое тело привести в соответствие: "Много физически трудиться и найти силу воли не жрать.. И, самое интересное, этот шпагат соберет больше лайков, чем мои фото с моих выступлений с детьми".

Однако, поклонники ужаснулись от увиденного: "Как рака сварили", "Шпагаты, конечно, хорошо, но как то вульгарно смотрится", "Шпагат это самое великое достижение Волочковой! Наслаждайтесь, люди!".

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