Навесні у кафе планують провести стажування ще для десятка хлопців та дівчат із синдром Дауна

Особлива кав'ярня відкрилася у Луцьку. У ній варять каву та подають гостям молоді люди із синдромом Дауна. Це перший і наразі єдиний такий заклад в Україні. Як працюється офіціантам - бачила Сніжана Сидорук.

Приймає замовлення і готує каву для відвідувачів. Валентину вісімнадцять. Він ще студент - опановує фах майстра ресторанного обслуговування. Але вже має роботу.

"Цілий день я працюю. Готуєм, одкриваєм. На обід хочуть прийти люди й попити каву", - говорить Валентин Новосад, офіціант.

Колезі Валентина Андрієві двадцять. Вони друзі з дитинства. Разом ходили до садочка, потім до реабілітаційного центру. У хлопців синдром Дауна. Та попри це молоді люди отримали можливість реалізуватися

"Рецепт чаю на робили. Зелений чай, жовтий чай можна робити фруктовий чай. Малиновий чай. Самі готуєм чай за самим рецептом", - говорить Андрій Мельник, офіціант.

Спочатку офіціанти два тижні стажувалися у кав'ярні. Нині їхній робочий день триває чотири години.

З комп'ютерними програмами хлопцям наразі допомагають батьки. Вони й відкрили кав'ярню. Бо, кажуть, діти не могли знайти роботу.

"Були перемовини з одним з супермаркетів міста, щоби спробувати їх на роботі, але, на жаль, побоялися власники, побоялися підприємці, або ще не готові і ще треба з ними довго працювати, щоби люди не боялися цього і щоби могли наших дітей брати на роботу, наших молодих людей. Тому власне ідея відкриття власної кав'ярні, де зможуть працювати хлопці, наші двоє з початку", - говорить Олена Мельник, співвласниця кав'ярні.

Підтримали ідею відкрити кав'ярню колишні військові - попередні власники закладу. Вони надали позику матерям, посприяли з купівлею обладнання й облаштуванням закладу. У кафе вже з'явилися постійні клієнти.

"Традиції міста, традиції Луцька збережені, збережений інтер'єр - все чудово", - говорить Тетяна Ковчак, відвідувачка кав'ярні.

Навесні у кафе планують провести стажування ще для десятка хлопців та дівчат із синдром Дауна. Тим часом один зі столичних барів підтримав проєкт: за рахунок закладу у Києві пригощають тих, хто пред'явить чек із луцької кав'ярні.