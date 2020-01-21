В США зафиксировали первую смерть от коронавируса [ Редактировать ]
Смертельный вирус в Китае начал молниеносно распространяться. В американском штате Вашингтон мужчина умер от коронавируса. Об этом сообщает издание The New York Times.
У мужчины появились симптомы после того, как он вернулся из Китая, округ Ухань. Его госпитализировали на прошлой неделе, а уже в понедельник диагноз подтвердили. Как стало известно, этот вирус передается от человека к человеку.
Во вторник китайские власти подтвердили, что шесть человек умерли от инфекции в Ухане. На сегодняшний день в Китае зарегистрировано около 300 случаев. Многие из пациентов жили или путешествовали в Ухань.
Теперь, все пациенты которые поступают в больницы с лихорадкой или респираторными симптомами должны ответить на вопрос, были ли они недавно в Китае или имели контакт с кем-либо, кто недавно ездил в Китай.
Ранее мы писали о том, что украинских туристов предупреждают об опасном вирусе в Китае. Новая форма пневмонии напугала медиков, поскольку они ранее с подобным штаммом не сталкивались. В США начали разрабатывать вакцину от страшного вируса. Отметим, что в китайском городе Ухань уже три человека скончались от нового типа коронавируса.
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