КНДР закрывает границу для туристов [ Редактировать ]
Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) закрывает границу с Китаем из-за новой болезни коронавирус. Этот вирус вызывает новый тип пневмонии. Об этом сообщает Reuters.
С 22 января власти КНДР отказываются принимать иностранных туристов. Они приняли это решение, чтобы вирус не распространялся.
Большинство иностранных граждан прибывают в КНДР из Китая.
Мы писали, что в Министерстве здравоохранения Украины предупредили Государственную пограничную службу о коронавирусе в Китае.
Ранее мы писали о том, что украинских туристов предупреждают об опасном вирусе в Китае. Новая форма пневмонии напугала медиков, поскольку они ранее с подобным штаммом не сталкивались. В США начали разрабатывать вакцину от страшного вируса. Отметим, что в китайском городе Ухань уже три человека скончались от нового типа коронавируса.
Также мы писали о том, что в Госкомитете по вопросам гигиены и здравоохранения Китая заявили, что возможность передачи нового типа пневмонии от человека к человеку, подтвердилась. Вирус может передаваться при контакте с инфицированными, в связи с чем возникает необходимость экстренных мер.
Тем временем Украине обещают две волны гриппа: в конце 2019 года и в начале 2020. Ранее podrobnosti.ua сообщали, как защититься от гриппа.
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