Фиджи всколыхнуло мощное стихийное бедствие [ Редактировать ]
В среду, 22 января, у побережья островов Фиджи зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,5. Об этом сообщает сайт Геологической службы США.
Эпицентр землетрясения находился в 130 км от города Лаутока с населением 52 тыс. человек. Глубина толчков составила 10 км. Сообщения о пострадавших или каких-либо повреждений не поступало.
Ранее сообщалось, что в Пуэрто-Рико произошло два мощных землетрясения магнитудой 5,8 балла и 6,4 балла. Землетрясение разрушило дома и вызвало оползни. Кроме того, оно разрушило популярное туристическое скальное образование - каменную арку, известную как Пунта Вентана.
Позже в Пуэрто-Рико было объявлено чрезвычайное положение для устранения всех угроз жизни людей и ущерба, нанесенного инфраструктуре и имуществу в результате недавней сейсмической активности.
Добавим, что также podrobnosti.ua писали ранее о том, что в Албании объявили чрезвычайное положение.
Кроме того в Туркменистане произошло стихийное бедствие.
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