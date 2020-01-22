В среду, 22 января, у побережья островов Фиджи зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,5. Об этом сообщает сайт Геологической службы США.

Эпицентр землетрясения находился в 130 км от города Лаутока с населением 52 тыс. человек. Глубина толчков составила 10 км. Сообщения о пострадавших или каких-либо повреждений не поступало.

Ранее сообщалось, что в Пуэрто-Рико произошло два мощных землетрясения магнитудой 5,8 балла и 6,4 балла. Землетрясение разрушило дома и вызвало оползни. Кроме того, оно разрушило популярное туристическое скальное образование - каменную арку, известную как Пунта Вентана.

Позже в Пуэрто-Рико было объявлено чрезвычайное положение для устранения всех угроз жизни людей и ущерба, нанесенного инфраструктуре и имуществу в результате недавней сейсмической активности.

Добавим, что также podrobnosti.ua писали ранее о том, что в Албании объявили чрезвычайное положение.

Кроме того в Туркменистане произошло стихийное бедствие.