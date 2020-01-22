Вырезали из авто: водитель "влетел" в остановку с людьми [ Редактировать ]
В среду, 22 января, в Киеве на бульваре Перова произошло серьезное ДТП. Известно, что водитель "Renault" протаранил остановку общественного транспорта. О страшном происшествии сообщает 44.ua.
В результате аварии на месте погиб водитель иномарки. Его пассажир, а также еще один мужчина, который в момент столкновения находился на остановке, были госпитализирован в больницу с травмами различной степени тяжести.
На месте происшествия работали сотрудники полиции и спасатели. Последним пришлось вырезать тело погибшего водителя из салона разбитого авто.
Все детали при причины аварии предстоит установить правоохранителям.
Ранее сообщалось, что в Киеве в страшном ДТП погиб человек, а также Toyota Land Cruiser "слетел" с дороги в водоем.
Кроме того, недавно в Борисполе патрульные сбили насмерть человека, а в Днепре "Таврия" столкнулась с фурой.
Добавим, что в Киеве BMW на скорости "влетел" в заправку, а в Кривом Роге автомобиль на скорости "влетел" в толпу людей.
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