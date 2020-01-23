Щоб поплавати в тепленьких водах сірі кити долають понад десять тисяч кілометрів в обидва боки

Відпустка ссавців у Мексиці. Безпілотник зафільмував шість сірих китів поблизу узбережжя мексиканського штату Нижня Каліфорнія. Велетні вирушили з холодних вод Арктики до теплих країв.

Їхня, так би мовити, "відпустка" найдовша серед ссавців триває з кінця листопада по квітень. Щоб поплавати в тепленьких водах сірі кити долають понад десять тисяч кілометрів в обидва боки.