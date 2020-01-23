В четверг, 23 января, министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда заявила о том, что министерство разделят на две структуры. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Нам удалось донести информацию об огромном объеме задач, которые лежат в плоскости всего правительства, и дать понять высшему руководству государства, что это требует отдельного блока работы отдельного министерства, возможно, даже которое будет возглавлять профильный вице-премьер-министр.

"Но и здесь у нас есть понимание того, что следует не восстанавливать Министерство оккупированных территорий, необходимо менять парадигму и говорить об эффективной работе Министерства реинтеграции. Наша команда обобщает свои предложения, и мы их представим в ближайшее время", - добавила министр.

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По ее словам, вопросы реинтеграции не может решать одно, даже объединенное министерство, так как есть потребность в межсекторальном сотрудничестве.

На данный момент в ведомстве проводятся консультации для того, чтобы быть готовым к этому разделению.

"Очень важным для нас является обобщение и передача нашего опыта и наработок для перезапуска нового министерства по вопросам реинтеграции", - заявила министр.

В то же время, Коляда заявила, что на данный момент не располагает информацией, кто возглавит будущее Министерство оккупированных территорий после разъединения.

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