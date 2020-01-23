В Украине одно из министерств разделят на две части [ Редактировать ]
В четверг, 23 января, министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда заявила о том, что министерство разделят на две структуры. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Нам удалось донести информацию об огромном объеме задач, которые лежат в плоскости всего правительства, и дать понять высшему руководству государства, что это требует отдельного блока работы отдельного министерства, возможно, даже которое будет возглавлять профильный вице-премьер-министр.
"Но и здесь у нас есть понимание того, что следует не восстанавливать Министерство оккупированных территорий, необходимо менять парадигму и говорить об эффективной работе Министерства реинтеграции. Наша команда обобщает свои предложения, и мы их представим в ближайшее время", - добавила министр.
По ее словам, вопросы реинтеграции не может решать одно, даже объединенное министерство, так как есть потребность в межсекторальном сотрудничестве.
На данный момент в ведомстве проводятся консультации для того, чтобы быть готовым к этому разделению.
"Очень важным для нас является обобщение и передача нашего опыта и наработок для перезапуска нового министерства по вопросам реинтеграции", - заявила министр.
В то же время, Коляда заявила, что на данный момент не располагает информацией, кто возглавит будущее Министерство оккупированных территорий после разъединения.
Ранее в Министерстве финансов Украины назвали причину укрепления гривны.
по теме
Зеленский и Путин намерены встретиться: в СМИ появились подробности
В среду, 22 января, появилась информация о том, что в Офисе президента не исключили возможную встречу президента Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным во время визита в Израиль
Зеленский назвал условие отставки
В понедельник, 20 января, президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором он подаст в отставку
Зеленский отправится в Швейцарию: названа причина визита
президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом Швейцарскую Конфедерацию
Прекращение коррупции: Зеленский назвал сроки
Президент Украины отметил, что борьба с коррупцией - это длительный процес
Пожарная безопасность в Украине: Зеленский поставил Кабмину задачу
Зеленский поставил Кабинету министров важную задачу