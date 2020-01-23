Около 04.30 по Киевскому времени в штате Новый Южный Уэльс Австралии разбился самолет, который тушил лесные пожары в одном из штатов Австралии. О трагедии сообщила премьер штата - Глэдис Береджиклян на своей странице в Twitter.

"Душераздирающие сообщения о гибели трех граждан США, которые были членами команды, работающей в районе Снежных гор. Наши мысли и искренние соболезнования вместе с их семьями и дружным сообществом пожарных", - говорится в сообщении премьера штата.

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Пока до конца неизвестна причина этой катастрофы, в которой погибли три пилота - граждане США.

Как сообщает "BBC Украина", пожарная служба штата заявила, что экипаж наняли по контракту для борьбы с пожарами в Австралии. Для борьбы с пожарами в регионе был задействован огромный самолет для сброса воды Hercules C-130.

До сих пор в Австралии не прекращаются пожары, причиной которых так и остаются сильный ветер, высокая атмосферная температура и отсутствие дождей.

Напомним, ранее Австралию накрыли мощные бури и град. Также добавим, животным в Австралии скидывали тонны овощей с вертолетов. А также стало известно, что на восстановление природы в Австралии потребуется более 100 лет.