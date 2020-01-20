В Австралии прошли мощные пылевые бури и град размером с мяч для гольфа. Об этом сообщает 7News.

Мощный град разбивал лобовые стекла автомобилей и ломал деревья в штате Новый Южный Уэльс и в Австралийской столичной территории.

А также, на страну обрушились мощные пылевые бури, а ветер достигал 1, 07 км/ч. Экстренные службы за сутки получили более 1,5 тысячи звонков. Большинство из них были связаны с повреждением зданий из-за разгула стихии.

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Скорость порывов ветра достигала 100 км/ч. В штатах Виктория, Южная Австралия, Тасмания и южных частях Нового Южного Уэльса продолжают бушевать пожары.

Главной причиной песчаных бурь, которые покрыли местность красным слоем пыли, стали сильные ветра и грозы.

Ранее сообщалось о том, что число жертв в результате лесных пожаров в Австралии возросло до 24 человек, а также стало известно, что на восстановление природы в Австралии потребуется более 100 лет. Кроме того, известно, что количество погибших животных в пожаре превысило миллиард.

Добавим, что животным в Австралии скидывали тонны овощей с вертолетов.