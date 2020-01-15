"Северный поток-2": Кулеба рассказал о позиции Еврокомиссии [ Редактировать ]
Позиция Еврокомиссии относительно строительства российского газопровода "Северный поток-2" остается неизменной. Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
Он отметил, что правила Евросоюза должны быть применены к "Северному потоку-2" без исключений.
"Опасные риски от ПП2 (Северный поток-2, - ред.) сохраняются. Утром обсудили это с комиссаром ЕК по энергетике Кадри Симсон. Получил заверения: позиция ЕК неизменна. Правила ЕС должны быть применены к ПП2 без исключений", - написал Кулеба.
Ранее сообщалось, что в России назвали новые сроки запуска "Северного потока-2".
по теме
"Северный поток-2": подрядчик не собирается возобновлять работы
Суда-трубоукладчики швейцарской компании Аllseas покинули регион работы
"Северный поток-2": Пристайко предостерег Германию и Францию
Так, введение в эксплуатацию нового газопровода только усилит зависимость от российских энергоресурсов
"Северный поток-2": в США дали месяц на остановку работ
Власти США угрожают санкциями, если компании не свернут работу
Реформа здравоохранения: Великобритания выделит 4 млн для Украины
Великобритания выделит деньги до марта 2021 года
Авиакатастрофа в Иране: Зеленский обговорил трагедию с Меркель
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель