Позиция Еврокомиссии относительно строительства российского газопровода "Северный поток-2" остается неизменной. Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Он отметил, что правила Евросоюза должны быть применены к "Северному потоку-2" без исключений.

"Опасные риски от ПП2 (Северный поток-2, - ред.) сохраняются. Утром обсудили это с комиссаром ЕК по энергетике Кадри Симсон. Получил заверения: позиция ЕК неизменна. Правила ЕС должны быть применены к ПП2 без исключений", - написал Кулеба.

Ранее сообщалось, что в России назвали новые сроки запуска "Северного потока-2".