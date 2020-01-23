Стало известно, что Иран примет окончательное решение по дальнейшей работе со средствами регистрации полетной информации Boeing МАУ, разбившегося вблизи Тегерана. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Так, окончательное решение будет принято после доклада иранской делегации руководству страны о результатах визита в Украину.

"В свою очередь, иранский уполномоченный по расследованию авиакатастрофы, отметил, что окончательное решение по дальнейшей работе со средствами регистрации полетной информации будет принято после доклада иранской делегации руководству страны о результатах визита в Украину и с учетом требований статьи 26 Чикагской конвенции и Приложения 13 к ней”, - говорится в сообщении.

Секретарь СНБО Украины подчеркнул на полной технической готовности Украины обеспечить необходимый комплекс работ для исследования черных ящиков.

Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.