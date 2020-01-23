Почему женщинам полезно пить вино [ Редактировать ]
Вино - напиток, который женщины очень любят. Более того, он обладает не только приятным вкусом и ароматом, но и полезными свойствами, если принимать его в меру. Так, американские ученые выяснили, что употребление вина положительным образом воздействует на женский организм. Оказалось, что напиток улучшает фигуру и помогает в контроле веса, передает newsyou.info.
Чтобы подтвердить свои предположения, американские ученые провели исследование, в котором задействованы были порядка 20 тысяч жительниц США.
Добровольцы, которые употребляли умеренные дозы вина в рамках эксперимента, намного медленнее набирали вес, чем те, кто полностью отказался от выпивки. Ученые уверены, что содержащиеся в вине калории не так явно отражаются на фигуре, чем жиры из других продуктов. Предполагается, что все дело в печени, которая ускоряет метаболизм для вывода токсинов.
Ранее мы писали о том, почему женщинам нужно есть зефир, а также какой сок нужно пить ежедневно. Кроме того, podrobnosti.ua писали, почему нужно есть клюкву.
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