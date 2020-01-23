Какая ягода понижает холестерин [ Редактировать ]
Инжир содержит большое количество калия, необходимого для нормальной работы сердечно-сосудистой системы, железо, аминокислоты, витамины и растительные ферменты. Об этом передает newsyou.info.
содержанию калия лидируют орехи, так вот, второе место занимает инжир. В нем содержится бесценная для правильного пищеварения клетчатка и в силу этого, инжир благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта.
Кроме того, инжир прекрасно влияет на желудочно-кишечный тракт, а волокна клетчатки понижают уровень холестерина в крови. Очень полезен этот фрукт для людей с психическими проблемами. Британскими учеными доказано - инжир благотворно влияет на нервную систему.
Также, инжир обладает жаропонижающим свойством, является хорошим отхаркивающим средством и сваренный на молоке, поможет справиться с затяжной простудой. Он обладает антисептическими свойствами и сваренный в том же молоке, помогает заживать ранам при наружном применении.
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