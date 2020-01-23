В четверг, 23 января, в Днепре на улице Николая Михновского возле подъезда одного из домов напали на женщину. Так, неизвестный мужчина ударил ее ножом, после чего сразу же скрылся с места происшествия. Об этом сообщает "Информатор".

По предварительной информации, злоумышленник ударил женщину ножом в шею. Прохожий, который находился рядом в этот момент, сразу же бросился на помощь пострадавшей. Он и вызвал на место скорую и полицию.

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Однако, рана была слишком тяжелой. Медики делали все возможное, но спасти женщина не удалось. Через несколько минут пострадавшая умерла в автомобиле скорой помощи.

По информации из личных источников, вероятный преступник был знаком с погибшей. Тем не менее, официального подтверждения указанной информации нет. Все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что в Торонто открыли стрельбу по прохожим, а также под Днепром банда обстреляла автомобили.

Напомним, что недавно под Киевом мужчина избил мать. Преступника задержали в Белой Церкви.