В Интернет попали жуткие фото- и видеоматериалы с китайских городов. На кадрах видно, как заразившиеся коронавирусом просто падают посреди улиц. Соотсевтствующие материалы опубликовал

ISCResearch.

Известно, что на данный момент в Китае в связи с вспышкой эпидемии коронавируса заблокированы 7 крупных городов: Ухань (11 млн человек), Хуанган (6 млн), Сяньнин (2,6 млн), Сяньтао (1,2 млн), Эчжоу (1,2 млн), Личуань (1,1 млн) и Чиби (550 тыс.).

Раньше сообщалось о том, что в китайском городе Ухань уже три человека скончались от нового типа коронавируса.

Также, с 23 января в Китае ввели временный запрет покидать город для жителей Уханя из-за заболеваний новым вирусом, который вызывает пневмонию и является смертельным.