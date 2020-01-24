Люди падают посреди улиц: что происходит в Китае (видео) [ Редактировать ]
В Интернет попали жуткие фото- и видеоматериалы с китайских городов. На кадрах видно, как заразившиеся коронавирусом просто падают посреди улиц. Соотсевтствующие материалы опубликовал
ISCResearch.
Известно, что на данный момент в Китае в связи с вспышкой эпидемии коронавируса заблокированы 7 крупных городов: Ухань (11 млн человек), Хуанган (6 млн), Сяньнин (2,6 млн), Сяньтао (1,2 млн), Эчжоу (1,2 млн), Личуань (1,1 млн) и Чиби (550 тыс.).
The footage of a Wuhan pneumonia patient falling to the ground under a CCTV #WuhanCoronavirus #coronavirus #CoronavirusOutbreak #China #Wuhanpic.twitter.com/J6bnVdTW63— ISCResearch (@ISCResearch) January 23, 2020
Раньше сообщалось о том, что в китайском городе Ухань уже три человека скончались от нового типа коронавируса.
Также, с 23 января в Китае ввели временный запрет покидать город для жителей Уханя из-за заболеваний новым вирусом, который вызывает пневмонию и является смертельным.
Кроме того, украинских туристов также предупреждают об опасном вирусе в Китае. Новая форма пневмонии напугала медиков, поскольку они ранее с подобным штаммом не сталкивались. А в изолированном из-за смертельного коронавируса городе Ухань, жители устраивают драки за еду в супермаркетах.
А тем временем в США начали разрабатывать вакцину от страшного вируса.
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