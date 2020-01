В Интернет попали жуткие фото- и видеоматериалы с китайских городов. На кадрах видно, как заразившиеся коронавирусом просто падают посреди улиц. Соотсевтствующие материалы опубликовал

ISCResearch.

Известно, что на данный момент в Китае в связи с вспышкой эпидемии коронавируса заблокированы 7 крупных городов: Ухань (11 млн человек), Хуанган (6 млн), Сяньнин (2,6 млн), Сяньтао (1,2 млн), Эчжоу (1,2 млн), Личуань (1,1 млн) и Чиби (550 тыс.).

The footage of a Wuhan pneumonia patient falling to the ground under a CCTV #WuhanCoronavirus #coronavirus #CoronavirusOutbreak #China #Wuhanpic.twitter.com/J6bnVdTW63