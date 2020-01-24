В пятницу, 24 января, глава Кабинета министров Украины Алексей Гончарук в ходе брифинга заявил о том, что правительство страны создало оперативный штаб в связи с ситуацией с коронавирусом из Китая. Об этом пишет "РБК-Украина".

По его словам, оснований для паники в Украине нет.

"Мы сегодня приняли решение… очень четкий план действий, что должно быть сделано. Уже создан оперативный штаб на уровне Министерства здравоохранения под руководством министра. Мы последние несколько дней коммуницируем с ВОЗ. По состоянию на сегодня никаких оснований для переживаний в Украине нет", - сказал глава Кабмина.

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Гончарук подчеркнул, что нет ни одного подтвержденного случая подобного заболевания в Украине.

"Нет ни одного подтвержденного случая подобного заболевания в Украине. Сегодня будет координационное совещание между всеми службами, которые обеспечивают контроль на границе, чтобы вирус не попал на территорию Украины. Ближе к вечеру Минздрав выйдет с отдельной коммуникацией, чтобы разъяснить украинцам, что делать", - сказал глава правительства.

Напомним, что новая форма пневмонии напугала медиков, поскольку они ранее с подобным штаммом не сталкивались. Однако они нашли способ лечения. А в изолированном из-за смертельного коронавируса городе Ухань, жители устраивают драки за еду в супермаркетах.