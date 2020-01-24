В пятницу, 24 января, стало известно, что в Китае вылечили уже 36 человек от нового смертельного коронавируса 2019-nCoV, который вызывает пневмонию. Об этом сообщает China Daily.

Отмечается, что первую медикам удалось вылечить 56-летнюю женщину в Шанхае, которая некоторое время проживала в Ухане, где была зафиксирована вспышка коронавируса.

Кроме того, за последние шесть дней после лечения у пациентки не было никаких симптомов заболевания. Ее дважды проверяли на наличие вируса прежде, чем выписать.

Сейчас 36 пациентов с пневмонией, инфицированных новым коронавирусом, были вылечены и выписаны из больниц.

Напомним, что новая форма пневмонии напугала медиков, поскольку они ранее с подобным штаммом не сталкивались. Однако они нашли способ лечения. А в изолированном из-за смертельного коронавируса городе Ухань, жители устраивают драки за еду в супермаркетах.

Раньше сообщалось о том, что с 23 января в Китае ввели временный запрет покидать город для жителей Уханя.