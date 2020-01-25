Коронавирус в Китае: от вируса впервые умер врач [ Редактировать ]
В Китае впервые умер медицинский работник после заражения коронавирусом. Об этом сообщает South China Morning Post.
Это произошло в городе Ухань. 62-летнего хирурга Лян Удуна еще на прошлой неделе заподозрили в заражении коронавирусом. Его госпитализировали в местную больницу, но через несколько дней он все таки умер.
Это первый случай смерти медицинского работника после заражения новым коронавирусом.
Раньше сообщалось о том, что с 23 января в Китае ввели временный запрет покидать город для жителей Уханя.
Во Франции подтвердили два случая заболевания новым смертельным коронавирусом 2019-nCoV, который вызывает пневмонию. Один в пригороде Парижа, второй - в Бордо.
Напомним, что новая форма пневмонии напугала медиков, поскольку они ранее с подобным штаммом не сталкивались. Однако они нашли способ лечения. А в изолированном из-за смертельного коронавируса городе Ухань, жители устраивают драки за еду в супермаркетах.
Раньше сообщалось о том, что с 23 января в Китае ввели временный запрет покидать город для жителей Уханя из-за заболеваний новым вирусом, который вызывает пневмонию и является смертельным.
по теме
Коронавирус в Китае: на популярном среди украинцев курорте Хайнань подтвердили 17 случаев заболевания
Новый тип вируса коронавирус (2019-nCoV) активно распространяется из Китая по миру
Татьянин день 2020: красивые поздравления в стихах и прозе
В субботу, 25 января, в Украине отмечают Татьянин день
Татьянин день 2020: что категорически нельзя делать
В Украине 25 января традиционно празднуют Татьянин День
Коронавирус в Украине: заболевание подозревают у троих человек
В пятницу, 24 января, министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сделала заявление
Смертельный коронавирус: кто находится в зоне риска
Ученые в Китае выяснили, кто более восприимчив к коронавирусу