В Китае впервые умер медицинский работник после заражения коронавирусом. Об этом сообщает South China Morning Post.

Это произошло в городе Ухань. 62-летнего хирурга Лян Удуна еще на прошлой неделе заподозрили в заражении коронавирусом. Его госпитализировали в местную больницу, но через несколько дней он все таки умер.

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Это первый случай смерти медицинского работника после заражения новым коронавирусом.

Раньше сообщалось о том, что с 23 января в Китае ввели временный запрет покидать город для жителей Уханя.

Во Франции подтвердили два случая заболевания новым смертельным коронавирусом 2019-nCoV, который вызывает пневмонию. Один в пригороде Парижа, второй - в Бордо.

Напомним, что новая форма пневмонии напугала медиков, поскольку они ранее с подобным штаммом не сталкивались. Однако они нашли способ лечения. А в изолированном из-за смертельного коронавируса городе Ухань, жители устраивают драки за еду в супермаркетах.

Раньше сообщалось о том, что с 23 января в Китае ввели временный запрет покидать город для жителей Уханя из-за заболеваний новым вирусом, который вызывает пневмонию и является смертельным.