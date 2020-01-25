СБУ нейтрализовала около 500 кибератак на госорганы [ Редактировать ]
В 2019 служба безопасности Украины смогла нейтрализовала более 480 кибератак на органы государственной власти. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
За этот период они смогли закрыть более тысячи веб-ресурсов, которые использовали в преступных целях. В СБУ привлекли к ответственности за антиукраинскую пропаганду 34 администраторов социальных сетей.
Всего в прошлом году по направлению контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности открыли 339 уголовных производств, в том числе:
- 158 за преступления в сфере использования компьютерных систем (ст. 361, ст. 362 Уголовного кодекса Украины);
- 34 за преступления против основ национальной безопасности (ст. 109, ст. 110 УК).
Ранее мы писали о том, что ЕС введет новые санкции против кибератак. ЕС согласовал подобные меры против людей, которые виновны в злоупотреблении химическим оружием, и ведет переговоры о третьем режиме санкций для нарушителей прав человека.
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