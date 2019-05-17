ЕС введет новые санкции против кибератак [ Редактировать ]
Европейский Союз введет новые санкции против кибератак, передает "УНН".
Сообщается, что в пятницу, 17 мая министры финансов ЕС согласуют новый режим санкций для лиц, признанных виновными в кибератаках.
Отмечается, что ранее ЕС согласовал подобные меры против людей, которые виновны в злоупотреблении химическим оружием, и ведет переговоры о третьем режиме санкций для нарушителей прав человека.
Ранее сообщалось, что в Евросоюзе рассказали, кто приедет на инаугурацию Зеленского.
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