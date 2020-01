В субботу, 25 января, стало известно, почему же Тегеран не закрыл воздушное пространство 8 января, когда произошла страшная авиакатастрофа с украинским Boeing компании МАУ. Так, небо было открытым из-за того, что из Ирана в Катар вылетел самолет с высокопоставленными членами террористической организации ХАМАС. Об этом сообщил Iran International.

"Члены руководства ХАМАС были пассажирами рейса авиакомпании Qatar Airways, вылетевшего из Тегерана в Доху незадолго до того, как украинский самолет был сбит. Исмаил Ханий, Осама Хамдан и Муса Абу Марзук находились в Иране, чтобы посетить церемонию захоронения Сулеймани", - говорится в посте.

В другом посте напоминают, что министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Иран не закрыл воздушное пространство по "политическим и техническим причинам".

Exclusive: High ranking members of Hamas leadership were the passengers of Qatar Airways flight that left Tehran to Doha shortly before the Ukrainian flight was shot down. Ismail Haniyeh, Osama Hamdan and Moussa Abu Marzook were in Iran to attend Suleimani’s burial ceremony.