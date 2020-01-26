В Афганистане напали на вертолет с украинским экипажем [ Редактировать ]
В субботу, 25 января, в Молдове сообщили, что в Афганистане напали на их вертолет, в экипаже которого были граждане Украины. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Как сообщил Орган гражданской авиации Молдовы, вертолет Ми-8 подвергся нападению в провинции Гильменд. Командир экипажа и бортинженер родом из Украины получили легкие ранения, второй пилот из Молдовы не пострадал.
Сообщается, что вертолет совершал гуманитарную миссию и перевозил продукты питания, на его борту были только упомянутые три члена экипажа. В частности, в вертолет выстрелили из ручного реактивного гранатомета, когда он стоял на земле. Членов экипажа подобрал другой вертолет, на борту которого были граждане Молдовы. Раненых доставили в госпиталь для оказания помощи и после отпустили, их жизням ничто не угрожает.
Пресс-секретарь Органа гражданской авиации Молдовы Ирина Бодолике рассказала другую версию инцидента. По ее словам, вертолет, принадлежащий одной из молдавских авиакомпаний, перевозивший военных Афганской национальной армии, был сбит боевиками движения "Талибана" и сумел аварийно приземлиться, вследствие чего, по предварительным данным, были ранены двое украинский членов экипажа и четверо афганских военных.
При этом она добавила, что в сбитом вертолете не было граждан Молдовы.
Ранее сообщалось, что жуткая авиакатастрофа унесла жизни спасателей, а также у самолета "Руслан" во время взлета отказал двигатель.
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