В воскресенье, 29 декабря, в Мэриленде (США) потерпел крушение небольшой самолет, в результате чего минимум один человек погиб. Об этом сообщает Daily Sabah.

Отмечается, что самолет упал на жилой дом. После крушения воздушного судна вспыхнул пожар. Сейчас огонь уже удалось потушить.

Федеральное управление гражданской авиации США и местные пожарные службы отметили, что в результате один находившийся в самолете человек скончался на месте.

LATEST — Plane crashes into home in Maryland suburb of Washington DC, US authorities sayhttps://t.co/hJgxE6jH3Q pic.twitter.com/Jyc12JpAOS