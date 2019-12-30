В воскресенье, 29 декабря, в Мэриленде (США) потерпел крушение небольшой самолет, в результате чего минимум один человек погиб. Об этом сообщает Daily Sabah.

Отмечается, что самолет упал на жилой дом. После крушения воздушного судна вспыхнул пожар. Сейчас огонь уже удалось потушить.

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Федеральное управление гражданской авиации США и местные пожарные службы отметили, что в результате один находившийся в самолете человек скончался на месте.

LATEST — Plane crashes into home in Maryland suburb of Washington DC, US authorities sayhttps://t.co/hJgxE6jH3Q pic.twitter.com/Jyc12JpAOS — DAILY SABAH (@DailySabah) 29 декабря 2019 г.

Однако на данный момент не известно, сколько всего человек могло находиться в салоне самолета.

Ранее сообщалось, что жуткая авиакатастрофа унесла жизни спасателей, а также у самолета "Руслан" во время взлета отказал двигатель.