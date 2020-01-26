В воскресенье, 26 января, в Киеве на улице Анны Ахматовой, 35 случилось страшное происшествие. Известно, что под окнами 16-этажки, обнаружили труп мужчины. Об этом сообщает "Информатор".

По предварительной информации, очевидцы видели, как из окна высотки выпал человек. Прибывшие медики не смогли помочь пострадавшему. Он умер на месте происшествия.

Как сообщили в правоохранительных органах, при осмотре выяснилось, что следов насильственной смерти нет. Он проживал в этом же доме, в квартире на 15 этаже. На данный момент неизвестно, откуда именно произошло падение.

Предсмертной записки при погибшем не нашли. На месте работали экипажи полиции, медики и следственно-оперативная группа. Погибшему было 34 года. Детали случившегося выясняются.

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