Авиакатастрофа в Иране: Украина не получит "черные ящики" [ Редактировать ]
В воскресенье, 26 января, стало известно, что "черные ящики" украинского пассажирского самолета Boeing компании МАУ, разбившегося под Тегераном останутся в Иране и будут расшифрованы на иранской территории. Об этом, как сообщает агентство Tasnim.
"Бортовые самописцы украинского лайнера, разбившегося под Тегераном, останутся в Иране и будут расшифрованы на иранской территории", - заявил член парламентского комитета по развитию иранского меджлиса Фараджулла Раджабов.
По его словам, "изучением информации, находящейся в "черных ящиках", займется иранское Министерство дорог и городского развития".
"Наша (иранская - ред.) политика заключается в том, чтобы "черные ящики" остались здесь (в Иране - ред.) И тут же были расшифрованы", - отметил Раджабов.
Ранее мы писали о том, что Зеленский сделал важное заявление об авиакатастрофе в Иране с украинским самолетом.
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