Кран раздавил мужчину посреди металлобазы [ Редактировать ]
В Киеве, в Дарницком районе, на металлобазе произошел несчастный случай. На мужчину упал строительный кран и придавил его. В результате происшествия пострадавший погиб. Об этом сообщает "Информатор".
Трагедия произошла на территории одной из промышленных зон, расположенной на улице Ремонтной.
Кран-перегружатель во время разгрузки металла придавил мужчину, который стоял в запрещенной зоне, возле забора.
В результате этого пострадавший получил серьезные телесные повреждения, повлекшие к смерти мужчины.
По предварительной информации, погибшему было 29-лет.
Сейчас подробности трагического инцидента устанавливаются.
Это не первый инцидент на стройке в Киеве. Так, ранее в центре столицы, на Печерске, рухнула стрела от строительного крана. А во Львове строительный кран упал на супермаркет.
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