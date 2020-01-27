В Киеве, в Дарницком районе, на металлобазе произошел несчастный случай. На мужчину упал строительный кран и придавил его. В результате происшествия пострадавший погиб. Об этом сообщает "Информатор".

Трагедия произошла на территории одной из промышленных зон, расположенной на улице Ремонтной.

Кран-перегружатель во время разгрузки металла придавил мужчину, который стоял в запрещенной зоне, возле забора.

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В результате этого пострадавший получил серьезные телесные повреждения, повлекшие к смерти мужчины.

По предварительной информации, погибшему было 29-лет.

Сейчас подробности трагического инцидента устанавливаются.

Это не первый инцидент на стройке в Киеве. Так, ранее в центре столицы, на Печерске, рухнула стрела от строительного крана. А во Львове строительный кран упал на супермаркет.

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