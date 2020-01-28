В Мексике нашлась российская актриса Наталья Андрейченко. Об этом сообщила сама актриса 28 января в Инстаграме, когда вышла на связь.

Ранее СМИ сообщали, что известная актриса пропала и не выходили на связь. Она играла в таких картинах как "Военно-полевой роман" и "Мэри Поппинс, до свидания". Также, она была одним из членов жури украинского шоу талантов "Украина слезам не верит".

Она решила отдохнуть и сбежать от всего мира.

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"Друзья мои! Я даже не могу вам передать в каком объеме мне приходилось работать в последние недели моей жизни.Мне необходимо было "освободиться" и набраться сил. Немного помолчать, придти в себя перед новыми задачами. Сообщу позже. Когда я приехала от своей подруги Марэт в субботу в середине дня домой - меня уже ждала машина, для того, чтобы увезти за 2,5 часа от моря в глубину джунглей", - рассказала женщина.

Она сообщила, что отправилась в поселение к духовным лидерам, чтобы пройти "обряд" очищения. Женщина приехала туда с табличкой "silence"/молчание". В это время никто не имел права ее беспокоить.

Актриса уже 10 лет живет в Мексике и занимается духовными практиками.

Мы писали, что известная актриса пропала без вести.

Ранее мы писали о том, что в России пропала известная 75-летняя артистка. По предварительным данным, она вышла прогуляться вместе с сиделкой и собакой вечером и не вернулась домой.