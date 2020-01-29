"Когда будут роды": Никитюк озадачила поклонников [ Редактировать ]
Известная телеведущая Леся Никитюк, которая недавно рассказала о своих секретах красоты, показала новое фото. Так, в своем Instagram звезда опубликовала снимок, который ошарашил подписчиков.
Звезда находится ОАЭ на отдыхе, где она занимается упражнениями в зале и на свежем воздухе.
"Не повезло с фигурой, повезло с подругой! Отмечай подругу", - подписала фото звезда.
"Ахах) класс, обожаю тебя", "Правильно, зимой надо наедать запасы жиров", "Вы как будто беременны", "Чувствую, как завтра уже вся новостная лента будет забита новостями про беременность Леси Никитюк", "Когда роды", "Кого ждешь девочку или мальчика" , - комментировали в сети.
Ранее сообщалось, что Ани Лорак разозлила фанатов, а также певица оголила грудь в новом клипе. Также мы писали о том, что популярная супермодель насмешила "нелепым" фото. А также, Ратаковски ошарашила фигурой в крохотном бикини.
Раньше сообщалось о том, что Леся Никитюк случайно "засветила" грудь. А также Никитюк показала чешское застолье. Звезда шокировала фото застолья с мамой. Отмечается, что звезда находилась в Чехии.
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