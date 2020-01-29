37-летняя герцогиня Кейт Миддлтон посетила детскую больницу Evelina в Лондоне. Герцогиня примеряла твидовый костюм и едва удержала юбку. Фото опубликовали поклонники в сети.

Герцогиня Кэтрин выбрала элегантный твидовый образ от Dolce & Gabbana, который сделали специально для нее. Она дополнила образ черными колготками, которые выгодно подчеркнули ее стройные ножки. Но, ветер добавил этому наряду необычной пикантности.

Читайте также Актриса Наталья Андрейченко нашлась в джунглях

Когда герцогиня вышла из машины, ветер поднимал ее пышную юбку, которая стала разлетаться в разные стороны. Именно поэтому, женщинам королевской семьи не советуют использовать в гардеробе подобную длину мини.

Кэтрин непринужденно придерживала юбку и улыбалась в ответ. Многим поклонникам этот момент напомнил известный силуэт Мэрилин Монро, которая также во время выступления придерживала свое платье.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон поразила шикарным нарядом. Сообщалось о том, что Кейт Миддлтон осталась без "правой руки" . А также Меган Маркл подала в суд на известный таблоид. Британский таблоид опубликовал недостоверные заявления о ней и ее отце.