Кейт Миддлтон оконфузилась на публике (фото) [ Редактировать ]
37-летняя герцогиня Кейт Миддлтон посетила детскую больницу Evelina в Лондоне. Герцогиня примеряла твидовый костюм и едва удержала юбку. Фото опубликовали поклонники в сети.
Герцогиня Кэтрин выбрала элегантный твидовый образ от Dolce & Gabbana, который сделали специально для нее. Она дополнила образ черными колготками, которые выгодно подчеркнули ее стройные ножки. Но, ветер добавил этому наряду необычной пикантности.
Когда герцогиня вышла из машины, ветер поднимал ее пышную юбку, которая стала разлетаться в разные стороны. Именно поэтому, женщинам королевской семьи не советуют использовать в гардеробе подобную длину мини.
Кэтрин непринужденно придерживала юбку и улыбалась в ответ. Многим поклонникам этот момент напомнил известный силуэт Мэрилин Монро, которая также во время выступления придерживала свое платье.
Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон поразила шикарным нарядом. Сообщалось о том, что Кейт Миддлтон осталась без "правой руки" . А также Меган Маркл подала в суд на известный таблоид. Британский таблоид опубликовал недостоверные заявления о ней и ее отце.
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