Популярная певица Бритни Спирс, которая проходит курс лечения в психиатрической клинике, впервые записала видеообращение к поклонникам. В сети она опубликовала сообщение, в котором успокоила фанатов и пообещала в ближайшее время вернуться к привычной жизни.

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"Я хотела сказать вам: "Привет". Все, о чем сейчас говорят, вышло из-под контроля. Ходят слухи, что моей семье и команде поступают угрозы, и говорят совершенно безумные вещи. Я стараюсь найти время для себя, но все, что происходит, только усложняет мою жизнь. Не верьте ничему, что вы слышите и читаете. Все эти фейковые электронные письма были созданы Сэмом Люфте много лет назад. Я их не писала. Он выдавал себя за меня и общался с моей командой с фальшивого адреса электронной почты", - сказала Бритни Спирс.

Моя ситуация уникальна. Но я обещаю, что сделаю все, что сейчас нужно. Вы можете не знать это обо мне, но я сильная и буду стоять до конца за то, чего хочу. Ваша любовь и преданность поражает, но то, что мне сейчас нужно – это немножко приватности, чтобы справиться со всеми трудностями, которые появились в моей жизни. И если вы сможете это сделать, я буду вам очень благодарна, - добавила она.

Ранее сообщалось, что Леся Никитюк показала фото в постели , а также что звезда "Фабрики звезд" напугала поклонников внешним видом.