"Поступают угрозы": Бритни Спирс записала видеообращение [ Редактировать ]
Популярная певица Бритни Спирс, которая проходит курс лечения в психиатрической клинике, впервые записала видеообращение к поклонникам. В сети она опубликовала сообщение, в котором успокоила фанатов и пообещала в ближайшее время вернуться к привычной жизни.
"Я хотела сказать вам: "Привет". Все, о чем сейчас говорят, вышло из-под контроля. Ходят слухи, что моей семье и команде поступают угрозы, и говорят совершенно безумные вещи. Я стараюсь найти время для себя, но все, что происходит, только усложняет мою жизнь. Не верьте ничему, что вы слышите и читаете. Все эти фейковые электронные письма были созданы Сэмом Люфте много лет назад. Я их не писала. Он выдавал себя за меня и общался с моей командой с фальшивого адреса электронной почты", - сказала Бритни Спирс.
Моя ситуация уникальна. Но я обещаю, что сделаю все, что сейчас нужно. Вы можете не знать это обо мне, но я сильная и буду стоять до конца за то, чего хочу. Ваша любовь и преданность поражает, но то, что мне сейчас нужно – это немножко приватности, чтобы справиться со всеми трудностями, которые появились в моей жизни. И если вы сможете это сделать, я буду вам очень благодарна, - добавила она.
I wanted to say hi, because things that are being said have just gotten out of control!!! Wow!!! There’s rumors, death threats to my family and my team, and just so many things crazy things being said. I am trying to take a moment for myself, but everything that’s happening is just making it harder for me. Don’t believe everything you read and hear. These fake emails everywhere were crafted by Sam Lutfi years ago... I did not write them. He was pretending to be me and communicating with my team with a fake email address. My situation is unique, but I promise I’m doing what’s best at this moment 🌸🌸🌸 You may not know this about me, but I am strong, and stand up for what I want! Your love and dedication is amazing, but what I need right now is a little bit of privacy to deal with all the hard things that life is throwing my way. If you could do that, I would be forever grateful. Love you ❤️❤️❤️
Публикация от Britney Spears (@britneyspears)
Ранее сообщалось, что Леся Никитюк показала фото в постели , а также что звезда "Фабрики звезд" напугала поклонников внешним видом.
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