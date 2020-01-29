В Украине с 3 февраля стартует регистрация на внешнее независимое оценивание. Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

Известно, что регистрация продлится с 3 февраля по 24 марта. При этом комплекты регистрационных документов учащихся для ВНО руководители учебных заведений должны прислать до 17 марта.

Чтобы успешно зарегистрироваться для участия во внешнем независимом оценивании, необходимо создать и оформить регистрационную карточку, сформировать пакет документов и передать его в региональный центр, - сообщили в центре.

По информации Украинского центра оценивания качества образования, процедура регистрации зависит от того, будет ли желающий проходить государственную итоговую аттестацию в форме ВНО и нет. Для вторых предусмотрена специальная регистрация.

Обработка регистрационных документов региональными центрами происходит не более 10 рабочих дней.

Раньше сообщалось о том, что в Украине стартовала регистрация на пробное ВНО. А также условия поступления в вузы Украины изменили.