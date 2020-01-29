В КП "Киевский метрополитен" сообщили важную информацию, предупредив, что жетоны на станциях будут действовать только до 31 марта. Об этом говорится в сообщении предприятия в Twitter.

"Если коротко, жетоны, как настоящие звезды дают третий прощальный тур. Последний день - 31 марта. Просим использовать запасы, если не планируете музеефицировать. Поездки по карточках метро будут работать до 31.03.2021", - говорится в сообщении.

Друзі!

Якщо коротко, жетони, як справжні зірки дають третій прощальний тур.

Останній день - 31 березня. Просимо використати запаси, якщо не плануєте музеєфікувати.

Поїздки на картках метро працюватимуть до 31.03.2021

Деталі:https://t.co/UpeoonFuQg pic.twitter.com/v8OUL9h48o — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) January 29, 2020

Напомним, карточку электронного билета для общественного транспорта Киева можно приобрести в кассах метрополитена, "Киевпастранса", муниципальных и коммерческих киосках "Союзпечать", "Туринфо", "Т-Киоск"

Для чего нужен Е-билет?

с помощью транспортной карты (электронного проездного)

с помощью льготной социальной карты (Карточки киевлянина)

с помощью банковской бесконтактной карточки;

с помощью смартфона (через мобильное приложение, экран или NFC).

"Для разовой поездки можно будет приобрести билет с QR-кодом на бумаге или экране смартфона, рассчитавшись наличными в электронном терминале пополнения на остановке или банковской картой в салоне транспортного средства. Оформление и пополнение различных вариантов проездных билетов (на виды транспорта, на время, на количество поездок, на расстояние) планируется осуществлять через "Кабинет пассажира" на соответствующем сайте или через электронные терминалы пополнения", - сообщают в "Киевпастрансе".

Раньше сообщалось о том, что в Киеве на станции метро появился символ 2020 года. Также мы сообщали, что в Киеве появится 14 новых станций метро. А недавно экстренно закрыли станцию метро "Крещатик".