Авіакомпанії світу припиняють польоти до материкового Китаю [ Редактировать ]
Авіакомпанії світу припиняють польоти до материкового Китаю, Росія частково закриває кордон із цією країною, Всесвітня організація охорони здоров'я проводить екстрене засідання, а в Китаї вже інфіковано майже 8 тисяч осіб. Уся нова інформація про поширення коронавірусу в матеріалі Тетяни Логунової.
Пасажири в захисних масках чекають посадки в аеропорту Франкфурта-на-Майні. Найбільша авіакомпанія Німеччини "Люфтганза" сьогодні здійснює останній рейс на материковий Китай. Після цього польоти припинять. Приблизно до середини лютого.
"Я не боюся летіти. Адже вірусом уражене лише місто Ухань, а не вся територія Китаю. Влада вживає всіх заходів, щоб узяти ситуацію під контроль", - говорить Джессі Ян, пасажирка.
До Уханя вже завтра вилетить літак Бундесверу з групою медиків на борту. Щоб евакуювати додому близько сотні громадян Німеччини, які живуть у китайському мегаполісі. Усіх пасажирів після прильоту відправлять на карантин.
Німці планують перевірити всіх, хто повернувся з Уханя, на новий коронавірус. Так само, як це зробили в Японії. Там уже евакуювали своїх громадян з ураженого регіону та провели відповідні тести. Результат виявився позитивним у трьох осіб. При цьому жодних симптомів хвороби у цих людей не було.
А в Південній Кореї плани уряду відкрити карантинні центри для громадян, які прилетіли з Уханя, призвели до протестів. Місцеві заблокували під'їзди до будівель, а представників влади закидали яйцями.
У мене двоє маленьких дітей. Через те, що тут будують карантинний центр, я була змушена відвезти їх до батьків у інше місто.
А біля берегів Італії на карантині цілий круїзний лайнер, на борту якого майже сім тисяч людей. Сьогодні вранці у двох пасажирів сімейної пари з Китаю різко піднялася температура і почався сильний кашель. У подружжя вже взяли аналізи на новий коронавірус. Поки не встановлять результати, усім пасажирам категорично заборонили покидати корабель.
У самому ж Китаї щодня звітують про поширення вірусу.
"Станом на сьогодні ми маємо інформацію про сім тисяч сімсот інфікованих. Майже півтори тисячі з них у тяжкому стані. 170 людей - померли", - говорить Мі Фенг, представник національної комісії охорони здоров'я Китаю.
Нові цифри сьогодні обговорюють на екстреному засіданні Всесвітньої організації охорони здоров'я. Експерти мають вирішити, чи оголошувати надзвичайну ситуацію.
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