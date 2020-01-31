В феврале 2020 года украинцы будут отмечать ряд религиозных праздников. В частности, в феврале жителей страны ждет важный праздник, который принадлежит к числу двунадесятых - Сретение Господне.

К тому же нынешний год високосный, поэтому этот февраль будет на одно "дополнительное" число длиннее и продлится 29 дней.

Какие православные праздники отмечают в феврале-2020:

1 февраля - святого Макария Великого и преподобного Саввы Сторожевского.

- святого Макария Великого и преподобного Саввы Сторожевского. 2 февраля - преподобного Евфимия Великого.

- преподобного Евфимия Великого. 3 февраля - преподобного Максима Грека; празднование иконы Божьей Матери "Отрада".

- преподобного Максима Грека; празднование иконы Божьей Матери "Отрада". 4 февраля - апостола Тимофея.

- апостола Тимофея. 6 февраля - блаженной Ксении Петербургской.

- блаженной Ксении Петербургской. 7 февраля - святителя Григория Богослова; священномученика Владимира, митрополита Киевского; празднование иконы Божьей Матери "Утоли мои печали".

- святителя Григория Богослова; священномученика Владимира, митрополита Киевского; празднование иконы Божьей Матери "Утоли мои печали". 9 февраля - перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста. Неделя о мытаре и фарисее - начало подготовки к Великому посту.

- перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста. Неделя о мытаре и фарисее - начало подготовки к Великому посту. 10 февраля - преподобного Ефрема Сирина.

- преподобного Ефрема Сирина. 11 февраля - перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца; Святого Лаврентия, затворника Печерского, епископа Туровского.

- перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца; Святого Лаврентия, затворника Печерского, епископа Туровского. 12 февраля - блаженной Пелагии Дивеевской; собор трех святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.

- блаженной Пелагии Дивеевской; собор трех святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. 13 февраля - мучеников и чудотворцев Кира и Иоанна.

- мучеников и чудотворцев Кира и Иоанна. 14 февраля - передпраздник Сретения Господня; мученика Трифона.

- передпраздник Сретения Господня; мученика Трифона. 15 февраля - большой двунадесятый праздник Сретение Господне.

- большой двунадесятый праздник Сретение Господне. 16 февраля - праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы; праздник иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец". Неделя о блудном сыне - подготовка к Великому посту.

- праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы; праздник иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец". Неделя о блудном сыне - подготовка к Великому посту. 17 февраля - благоверного князя Георгия Владимирского; преподобного Кирилла Новоезерского; преподобного Николая-исповедника, игумена Студийского.

- благоверного князя Георгия Владимирского; преподобного Кирилла Новоезерского; преподобного Николая-исповедника, игумена Студийского. 18 февраля - мученицы Агафии; праздник иконы Божией Матери "Взыскание погибших".

- мученицы Агафии; праздник иконы Божией Матери "Взыскание погибших". 19 февраля - преподобных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка.

- преподобных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка. 20 февраля - святителя Парфения.

- святителя Парфения. 21 февраля - великомученика Феодора Стратилата; пророка Захарии Серповидца из 12-ти малых пророков.

- великомученика Феодора Стратилата; пророка Захарии Серповидца из 12-ти малых пророков. 22 февраля - обретение мощей святого Иннокентия; мученика Никифора; Вселенская поминальная суббота.

- обретение мощей святого Иннокентия; мученика Никифора; Вселенская поминальная суббота. 23 февраля - благоверной княгини Анны Новгородской, праведницы Галины. Празднование иконы Божией Матери "Огневидная". Суббота мясопустная - подготовка к Великому посту.

- благоверной княгини Анны Новгородской, праведницы Галины. Празднование иконы Божией Матери "Огневидная". Суббота мясопустная - подготовка к Великому посту. 24 февраля - преподобного Дмитрия Прилуцкого. Начало Масленицы (закончится 1 марта).

- преподобного Дмитрия Прилуцкого. Начало Масленицы (закончится 1 марта). 25 февраля - праздник Иверской иконы Божьей Матери; святого Алексея.

- праздник Иверской иконы Божьей Матери; святого Алексея. 26 февраля - преподобных Зои и Светланы (Фотинии).

- преподобных Зои и Светланы (Фотинии). 27 февраля - равноапостольного Кирилла, учителя Словенского.

- равноапостольного Кирилла, учителя Словенского. 28 февраля - празднование Виленской иконы Божией Матери.

- празднование Виленской иконы Божией Матери. 29 февраля - всех преподобных отцов, в подвиге просиявших.

Смотрите также лунный календарь стрижек на февраль.