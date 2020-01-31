Православный календарь на февраль 2020: главные праздники [ Редактировать ]
В феврале 2020 года украинцы будут отмечать ряд религиозных праздников. В частности, в феврале жителей страны ждет важный праздник, который принадлежит к числу двунадесятых - Сретение Господне.
К тому же нынешний год високосный, поэтому этот февраль будет на одно "дополнительное" число длиннее и продлится 29 дней.
Какие православные праздники отмечают в феврале-2020:
- 1 февраля - святого Макария Великого и преподобного Саввы Сторожевского.
- 2 февраля - преподобного Евфимия Великого.
- 3 февраля - преподобного Максима Грека; празднование иконы Божьей Матери "Отрада".
- 4 февраля - апостола Тимофея.
- 6 февраля - блаженной Ксении Петербургской.
- 7 февраля - святителя Григория Богослова; священномученика Владимира, митрополита Киевского; празднование иконы Божьей Матери "Утоли мои печали".
- 9 февраля - перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста. Неделя о мытаре и фарисее - начало подготовки к Великому посту.
- 10 февраля - преподобного Ефрема Сирина.
- 11 февраля - перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца; Святого Лаврентия, затворника Печерского, епископа Туровского.
- 12 февраля - блаженной Пелагии Дивеевской; собор трех святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.
- 13 февраля - мучеников и чудотворцев Кира и Иоанна.
- 14 февраля - передпраздник Сретения Господня; мученика Трифона.
- 15 февраля - большой двунадесятый праздник Сретение Господне.
- 16 февраля - праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы; праздник иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец". Неделя о блудном сыне - подготовка к Великому посту.
- 17 февраля - благоверного князя Георгия Владимирского; преподобного Кирилла Новоезерского; преподобного Николая-исповедника, игумена Студийского.
- 18 февраля - мученицы Агафии; праздник иконы Божией Матери "Взыскание погибших".
- 19 февраля - преподобных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка.
- 20 февраля - святителя Парфения.
- 21 февраля - великомученика Феодора Стратилата; пророка Захарии Серповидца из 12-ти малых пророков.
- 22 февраля - обретение мощей святого Иннокентия; мученика Никифора; Вселенская поминальная суббота.
- 23 февраля - благоверной княгини Анны Новгородской, праведницы Галины. Празднование иконы Божией Матери "Огневидная". Суббота мясопустная - подготовка к Великому посту.
- 24 февраля - преподобного Дмитрия Прилуцкого. Начало Масленицы (закончится 1 марта).
- 25 февраля - праздник Иверской иконы Божьей Матери; святого Алексея.
- 26 февраля - преподобных Зои и Светланы (Фотинии).
- 27 февраля - равноапостольного Кирилла, учителя Словенского.
- 28 февраля - празднование Виленской иконы Божией Матери.
- 29 февраля - всех преподобных отцов, в подвиге просиявших.
Смотрите также лунный календарь стрижек на февраль.
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