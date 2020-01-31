Экс-генпрокурор Украины заявил об отравлении ртутью [ Редактировать ]
Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что его отравили ртутью пять месяцев назад. Об этом он рассказал в интервью одному из телеканалов.
Впервые экс-генпрокурору стало плохо в сентябре прошлого года в Греции: он потерял сознание на улице, а последние пять месяцев борется за жизнь.
"Это случилось примерно в 11:40, очень рядом был госпиталь, скорая помощь и очень хорошие специалисты. В соответствии с заключением греческой клиники, где я находился сначала в реанимации, у меня было две остановки сердца. Для того, чтобы меня вернуть с того света, были применены электрошокеры для моей реанимации. Потом я провел восемь суток в реанимации, а потом меня перевели в палату. Я не мог ходить, учился там ходить заново", - заявил Шокин.
Позже было установлено, что он был отравлен ртутью. В подтверждение он представил выписки из истории болезни, сделанные в Вене, в клинике "Рудольфиннерхаус", где он проходит лечение у врача Николая Корпана, который лечил третьего президента Украины Виктора Ющенко от отравления диоксином.
Сейчас свое состояние Шокин называет удовлетворительным, следующий визит к врачам в Вену запланирован на февраль.
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