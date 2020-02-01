Стало известно, что по состоянию на утро 1 февраля 2020 в мире зарегистрировано 11 374 подтвержденных лабораторно случаев новой смертельной коронавирусной инфекции (2019-нCoV), в том числе 259 смертельных случаев. Об этом передает пресс-служба Минздрава.

Подтверждено 133 случая завоза нового коронавируса в 24 странах мира, а именно: Таиланд, Япония, Сингапур, Тайвань, Австралия, Малайзия, США, Франция, Германия, Южная Корея, ОАЭ, Канада.

Кроме того, вирус зафиксирован и в Италии, России, Великобритании, Испании, Швеции, Вьетнаме, Камбодже, Финляндии, Индии, Непале, Республике Филиппины и Шри-Ланке.

Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.

Кроме того, Гончарук поручил эвакуирровать украинцев из Китая с целью обезопасить их от заражения смертельным коронавирусом.