Курс доллара в обменниках подешевел впервые с начала прошлой недели. Об этом сообщает BIN.ua.

4 февраля курс продажи наличного доллара понизился на 3,10 коп. до 25,1363, курс покупки - на 1,76 коп. до 24,8322.

Средний курс покупки евро понизился на 2,93 коп. до 27,3523, курс продажи понизился на 3,20 коп. до 27,8278.

Раньше сообщалось о том, что гривна упала до минимума за три месяца. А также больничные выплаты в Украине выросли на четверть. Мы сообщали о том, что Украину "атакуют" новые подделки 200 гривен: как отличить от настоящих.

Ранее сообщалось, что в Нацбанке назвали причину колебания гривны, а также мы писали о том, что курс биткоина вырос.

Кроме того, на днях курс доллара упал до нового минимума. Также смотрите, каким будет курс доллара в 2020 году. А в издании The Economist заявили, что курс доллара в Украине должен быть 10,05 гривен.

Читайте также о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.

Добавим, Оксана Маркарова заявила, что Украина откажется от транша МВФ.