В среду, 5 февраля, в Днепре на Слобожанском проспекте, возле магазина Metro, произошло серьезное ДТП. Известно, что в аварии перевернулась фура Scania. В инциденте никто не пострадал. Об этом сообщает "Информатор".

По предварительной информации, груженная фура двигалась по Слобожанскому проспекту в сторону выезда из города. Возле Metro водителя занесло на скользкой дороге, вследствие чего автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

Мужчина от госпитализации отказался. На месте работает патруль полиции, детали выясняются. Сообщается, что к месту уже вызвали кран.

Раньше сообщалось о том, что в Кременчуге мужчина попал под колеса фуры. А под Львовом в жутком ДТП скончалась 15-летняя девочка. Также недавно в Борисполе патрульные сбили насмерть человека.

В Киеве в страшном дорожно-транспортном происшествии погиб человек, а также Toyota Land Cruiser "слетел" с дороги в водоем.