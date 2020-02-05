В Днепре перевернулась фура [ Редактировать ]
В среду, 5 февраля, в Днепре на Слобожанском проспекте, возле магазина Metro, произошло серьезное ДТП. Известно, что в аварии перевернулась фура Scania. В инциденте никто не пострадал. Об этом сообщает "Информатор".
По предварительной информации, груженная фура двигалась по Слобожанскому проспекту в сторону выезда из города. Возле Metro водителя занесло на скользкой дороге, вследствие чего автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.
Мужчина от госпитализации отказался. На месте работает патруль полиции, детали выясняются. Сообщается, что к месту уже вызвали кран.
Раньше сообщалось о том, что в Кременчуге мужчина попал под колеса фуры. А под Львовом в жутком ДТП скончалась 15-летняя девочка. Также недавно в Борисполе патрульные сбили насмерть человека.
В Киеве в страшном дорожно-транспортном происшествии погиб человек, а также Toyota Land Cruiser "слетел" с дороги в водоем.
по теме
В Днепре ребенок попал в страшное ДТП (видео)
Во вторник, 4 февраля, в Днепре на пересечении Аэропортовской и Яснополянской произошло ДТП
В Днепре грузовик насмерть сбил женщину
В Днепре на Метростроевской улице случилось происшествие
В Днепре маршрутка сбила женщину на переходе
В понедельник, 27 января, в Днепре на проспекте Героев 20-я произошло страшное ДТП
В Днепре возле заправки насмерть сбили двоих мужчин
В пятницу, 24 января, в Днепре на Набережной Заводской произошло ДТП
В Днепре произошло страшное ДТП с детьми в салоне (фото)
В субботу, 18 января, в Днепре на улице Космической произошло жуткое ДТП