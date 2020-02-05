Во вторник, 4 февраля, в Днепре на пересечении Аэропортовской и Яснополянской произошло ДТП. Известно, что в аварии столкнулись два автомобиля ВАЗ. В инциденте пострадал 4-летний ребенок. Об этом сообщает "Информатор", ссылаясь на собственные источники.

К месту оперативно прибыли полиция и скорая помощь, позднее приехал следователь по ДТП. Ребенка госпитализировали в областную детскую больницу на Космической.

Заведующий отделением детской больницы Игорь Майденко рассказал, что малыша перевели из реанимации в отделение нейрохирургии. Ребенок уже чувствует себя хорошо и быстро идет на поправку.

Раньше сообщалось о том, что в Кременчуге мужчина попал под колеса фуры. А под Львовом в жутком ДТП скончалась 15-летняя девочка. Также недавно в Борисполе патрульные сбили насмерть человека.

В Киеве в страшном дорожно-транспортном происшествии погиб человек, а также Toyota Land Cruiser "слетел" с дороги в водоем.