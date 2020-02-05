В Днепре ребенок попал в страшное ДТП (видео) [ Редактировать ]
Во вторник, 4 февраля, в Днепре на пересечении Аэропортовской и Яснополянской произошло ДТП. Известно, что в аварии столкнулись два автомобиля ВАЗ. В инциденте пострадал 4-летний ребенок. Об этом сообщает "Информатор", ссылаясь на собственные источники.
К месту оперативно прибыли полиция и скорая помощь, позднее приехал следователь по ДТП. Ребенка госпитализировали в областную детскую больницу на Космической.
Заведующий отделением детской больницы Игорь Майденко рассказал, что малыша перевели из реанимации в отделение нейрохирургии. Ребенок уже чувствует себя хорошо и быстро идет на поправку.
Раньше сообщалось о том, что в Кременчуге мужчина попал под колеса фуры. А под Львовом в жутком ДТП скончалась 15-летняя девочка. Также недавно в Борисполе патрульные сбили насмерть человека.
В Киеве в страшном дорожно-транспортном происшествии погиб человек, а также Toyota Land Cruiser "слетел" с дороги в водоем.
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