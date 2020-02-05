В турецком аэропорту самолет рухнул в овраг (фото) [ Редактировать ]
В аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле самолет с пассажирами рухнул в овраг. Об этом сообщает "РИА Новости".
Известно, что лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Предварительно, все пассажиры эвакуированы, данных о пострадавших пока нет. Все пассажиры эвакуированы.
Раньше сообщалось о том, что 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.
В пятницу, 17 января, в Украину вернулись эксперты авиакомпании МАУ, которые работали на месте авиакатастрофы украинского самолета Boeing в Иране.
Также читайте о том, что Канада, Украина, Швеция, Афганистан и Великобритания с совместным заявлением обратились в Ирану.
Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
по теме
Авиакатастрофа МАУ: вдова рассказала о желаемой сумме компенсации
Вдова командира погибшего экипажа украинского самолета рассказала о желаемой сумме компенсаций за смерть супруга
Опубликовали секретный аудиофайл: Иран не передаст Украине доказательства по авиакатастрофе
Иран отказался передавать Украине доказательства по делу об авиакатастрофе самолета
Падение вертолета Коби Брайанта: появились жуткие кадры
В воскресенье, 26 января, в городе Калабасас легенда баскетбола Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Иран передаст Украине черные ящики - Пристайко
Иран готов передать Украине черные ящики
Дело Шеремета: суд продлил арест Антоненко
В Киеве Печерский районный суд продлил до 4 апреля арест Андрея Антоненко