В аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле самолет с пассажирами рухнул в овраг. Об этом сообщает "РИА Новости".

Известно, что лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Предварительно, все пассажиры эвакуированы, данных о пострадавших пока нет. Все пассажиры эвакуированы.

Раньше сообщалось о том, что 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.

Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.

В пятницу, 17 января, в Украину вернулись эксперты авиакомпании МАУ, которые работали на месте авиакатастрофы украинского самолета Boeing в Иране.

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Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.