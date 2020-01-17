Авиакатастрофа в Иране: эксперты МАУ вернулись в Украину [ Редактировать ]
В пятницу, 17 января, в Украину вернулись эксперты авиакомпании МАУ, которые работали на месте авиакатастрофы украинского самолета Boeing в Иране. Об этом в Facebook сообщил гендиректор МАУ Евгений Дыхне.
По его словам, утром вернулись представители МАУ, которые участвовали в расследовании трагедии PS 752 в Иране.
"Для каких-то разговоров не было сил, и ситуация им особенно не способствует. Крепкие объятия и рукопожатия были куда красноречивыми. После прилета Андрей Василенко, Владислав Петренко и Андрей Фомичев сразу пошли на первый этаж терминала D, почтить память погибших", - отметил Дыхне.
Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.
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