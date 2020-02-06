На Харківщині зіткнулися та згоріли дві автівки [ Редактировать ]
П'ятеро людей загинуло в ДТП на Харківщині. Автомобіль Daewoo, який рухався головною трасою, зіткнувся з ВАЗом, що виїхав із другорядної дороги. Обидва автомобілі зайнялися.
Водій ВАЗу та пасажири обох автівок загинули на місці. Водія Daewoo доправили до лікарні у тяжкому стані. Обставини аварії встановлюють поліцейські.
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