Водій ВАЗу та пасажири обох автівок загинули на місці

П'ятеро людей загинуло в ДТП на Харківщині. Автомобіль Daewoo, який рухався головною трасою, зіткнувся з ВАЗом, що виїхав із другорядної дороги. Обидва автомобілі зайнялися.

Водій ВАЗу та пасажири обох автівок загинули на місці. Водія Daewoo доправили до лікарні у тяжкому стані. Обставини аварії встановлюють поліцейські.