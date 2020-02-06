Японські військові займуться "вірусним лайнером" [ Редактировать ]
Японську армію залучать до надання допомоги пасажирам круїзного судна, що стоїть на карантині поруч із портом Йокогама. За останніми даними на його борту вже 20 інфікованих.
Війська доправлятимуть провізію і товари першої необхідності. На лайнері зараз близько трьох тисяч семисот людей із понад 50 країн. Серед пасажирів і 25 українців. Натепер відомо, що серед перших недужих наших земляків немає.
"Ми підтверджуємо, що з 71 особи, яка пройшла тест на коронавірус - результати у десятьох виявилися позитивними. Цих людей ми заберемо з лайнера та госпіталізуємо. З них четверо громадяни Японії, двоє канадців, двоє американців та один житель Нової Зеландії та Тайваню. Наш пріоритет - запобігти поширенню хвороби на судні та допомогти інфікованим", - говорить Хіроко Отсубо, представник охорони здоров'я праці та добробуту Японії.
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