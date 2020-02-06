В Медицинском колледже Олбани в Нью-Йорке ученые обнаружили новый способ, как остановить старение мозга. Об этом сообщает EurekAlert!.

Ученые подробно изучили мозг молодых и старых мышей. Они выяснили, что определенный тип иммунных клеток с возрастом накапливается в мозге.

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Во время исследования ученые узнали, что в тканях организма есть врожденные лимфоидные клетки 2-й группы ILC2, которые восстанавливают поврежденные участки. Так, в спинном мозге ILC2 способствует заживлению позвоночника.

С возрастом эти клетки накапливаются в сосудистом сплетении, которое вырабатывает цереброспинальную жидкость. Оно расположено рядом с гиппокампом, отвечающем за обучение и память.

Это исследование поможет в разработке методов борьбы со снижением когнитивных функций, связанных со старением.