Как остановить старение мозга - ответ ученых [ Редактировать ]
В Медицинском колледже Олбани в Нью-Йорке ученые обнаружили новый способ, как остановить старение мозга. Об этом сообщает EurekAlert!.
Ученые подробно изучили мозг молодых и старых мышей. Они выяснили, что определенный тип иммунных клеток с возрастом накапливается в мозге.
Во время исследования ученые узнали, что в тканях организма есть врожденные лимфоидные клетки 2-й группы ILC2, которые восстанавливают поврежденные участки. Так, в спинном мозге ILC2 способствует заживлению позвоночника.
С возрастом эти клетки накапливаются в сосудистом сплетении, которое вырабатывает цереброспинальную жидкость. Оно расположено рядом с гиппокампом, отвечающем за обучение и память.
Это исследование поможет в разработке методов борьбы со снижением когнитивных функций, связанных со старением.
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