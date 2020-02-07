Коронавирус в Китае: количество жертв превысило 600 человек [ Редактировать ]
В Китае возросло количество жертв коронавируса нового типа до 636 человек, заражены уже 31 161 человек. Об этом передает государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР, пишет Reuters.
Выписаны уже 1540 человек. Днем ранее официально сообщалось о более чем 28 тысячах заболевших и 563 умерших.
По состоянию на полночь 6 февраля, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции информацию о 31 161 подтвержденной случае заражения пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, из них 4821 человек находятся в тяжелом состоянии, 636 умерли, 1540 человека выписаны из больниц.
В целом за последние сутки выявлены 3143 новых случая заражения. Также за последние 24 часа из больниц выписали 387 человек.
В это же время в Гонконге зафиксировали 24 случая заражения, один человек скончался.
Напомним, в четверг, 6 февраля, появилась информация о том, что смертельный коронавирус "убил" своего врача-открывателя.
Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.
Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
Кроме того, недавно ВОЗ отказалась признать начало пандемии смертельного коронавируса.
Читайте, как у младенца через 30 часов после рождения диагностировали смертельно опасный коронавирус.
по теме
Мужчина заразился коронавирусом за 15 секунд - СМИ
Местный житель заразился коронавирусом за 15 секунд, когда пришел на рынок
Смертельный коронавирус "убил" своего врача-открывателя
Мужчина всячески пытался предупредить власти о вспышке опасной инфекции
Младенец прожил 30 часов и заразился коронавирусом
В четверг, 6 февраля, в Китае, в городе Ухань, у младенца через 30 часов после рождения диагностировали смертельно опасный коронавирус
В Китае из выставочного центра сделали больницу
Во вторник, 4 февраля, появилась информация о том, что в Ухани выставочный центр переоборудовали под больницу для пациентов с легкими симптомами коронавируса
Турция прекращает авиасообщение с Китаем
Глава Министерства здравоохранения заявил, что Турция полностью прекращает авиасообщение с Китаем