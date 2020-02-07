В Китае возросло количество жертв коронавируса нового типа до 636 человек, заражены уже 31 161 человек. Об этом передает государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР, пишет Reuters.

Выписаны уже 1540 человек. Днем ранее официально сообщалось о более чем 28 тысячах заболевших и 563 умерших.

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По состоянию на полночь 6 февраля, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции информацию о 31 161 подтвержденной случае заражения пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, из них 4821 человек находятся в тяжелом состоянии, 636 умерли, 1540 человека выписаны из больниц.

В целом за последние сутки выявлены 3143 новых случая заражения. Также за последние 24 часа из больниц выписали 387 человек.

В это же время в Гонконге зафиксировали 24 случая заражения, один человек скончался.

Напомним, в четверг, 6 февраля, появилась информация о том, что смертельный коронавирус "убил" своего врача-открывателя.

Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.

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