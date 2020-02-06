Младенец прожил 30 часов и заразился коронавирусом [ Редактировать ]
В четверг, 6 февраля, в Китае, в городе Ухань, у младенца через 30 часов после рождения диагностировали смертельно опасный коронавирус. Об этом сообщает агентство Xinhua.
Таким образом, ребенок, который родился 2 февраля, является самым младшим из инфицированных пациентов.
До этого у матери ребенка тоже нашли коронавирус после родов. По мнению медицинских экспертов, это может быть случай передачи нового коронавируса от матери к ребенку.
В настоящее время младенец находится в стабильном состоянии и находится под наблюдением врачей.
Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.
Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
Кроме того, недавно ВОЗ отказалась признать начало пандемии смертельного коронавируса.
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