В четверг, 6 февраля, в Китае, в городе Ухань, у младенца через 30 часов после рождения диагностировали смертельно опасный коронавирус. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Таким образом, ребенок, который родился 2 февраля, является самым младшим из инфицированных пациентов.

До этого у матери ребенка тоже нашли коронавирус после родов. По мнению медицинских экспертов, это может быть случай передачи нового коронавируса от матери к ребенку.

В настоящее время младенец находится в стабильном состоянии и находится под наблюдением врачей.

Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.