Трибуну Верховной Рады снова "блокируют" [ Редактировать ]
В пятницу, 7 февраля, народные депутат от "Слуги народа" "охраняют" трибуну и президиум Верховной Рады, чтобы не допустить блокирования со стороны оппозиции. Место спикера Дмитрия Разумкова заняла депутат Елизавета Богуцкая. Об этом пишет "Корреспондент".
В итоге Разумков беспрепятственно зашел на свое место и объявил открытым утреннее заседание парламента. В зале зарегистрировались 286 народных депутатов.
После этого к трибуне вышел министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель для ответов на вопросы народных депутатов.
На сегодняшнем заседании кроме вопросов к правительству Рада планирует продолжить рассмотрение законопроекта о рынке земли.
Отметим, что депутаты начали рассмотрение закона на утреннем заседании только перед самым перерывом из-за потасовок, блокирования трибуны и президиума.
Ранее мы писали о том, что в Украине анонсировали "земельную ночь" в Раде.
Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о том, что в Верховной Раде Украины подписали меморандум о рынке земли. Раньше сообщалось о том, что в Кабмине прокомментировали земельную реформу. А также Гончарук объяснил, для чего нужна земельная реформа.
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