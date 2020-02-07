Певица Таисия Повалий шокировала поклонников новым фото. Так, снимок появился на ее личной странице в Instagram.

Звезда опубликовала фото, на котором она сидит в инвалидной коляске. Звезда прикрыла лицо медицинской маской.

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"Сначала в доме возмутилась кофеварка, просто потекла и перестала варить кофе! Собрали, поставили Игорю в машину, договорились с мастером! Все, думаю, надо техосмотр кофеварки, уже время. Но, каким было мое удивление, когда ворота гаража не открылась и Игорь не смог выехать из дома! Гаражные ворота хотят обновлений! О Боги, и здесь моя нога! Прошлое хватает меня за ноги", - подписала фотографию певица.

Повалий не уточнила, что именно с ней произошло.

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