Таисия Повалий оказалась на инвалидной коляске и напугала поклонников [ Редактировать ]
Певица Таисия Повалий шокировала поклонников новым фото. Так, снимок появился на ее личной странице в Instagram.
Звезда опубликовала фото, на котором она сидит в инвалидной коляске. Звезда прикрыла лицо медицинской маской.
"Сначала в доме возмутилась кофеварка, просто потекла и перестала варить кофе! Собрали, поставили Игорю в машину, договорились с мастером! Все, думаю, надо техосмотр кофеварки, уже время. Но, каким было мое удивление, когда ворота гаража не открылась и Игорь не смог выехать из дома! Гаражные ворота хотят обновлений! О Боги, и здесь моя нога! Прошлое хватает меня за ноги", - подписала фотографию певица.
Повалий не уточнила, что именно с ней произошло.
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